«Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку про Чебурашку

В этом году россиян порадуют новым мультфильмом про Чебурашку и Крокодила Гену. Фото: souzmult.ru

В этом году россиян порадуют новым мультфильмом про Чебурашку и Крокодила Гену. Фото: souzmult.ru

Киностудия «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку «Чебурашка. Секрет праздника».

Легендарных персонажей будут озвучивать певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин.

Как сообщила пресс-служба студии, короткометражка будет выполнена в технике 3D длительностью 6 минут.

Дата премьеры серии держится в секрете. Также пока не сообщается, на какой площадке состоится релиз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году стартуют съемки полнометражного фильма под названием «Чебурашка». Пока что, идет подготовка к работе.