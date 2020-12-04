В бытовке на Саперной обнаружили тела трех мужчин, возбуждено дело

В бытовке на Саперной обнаружили тела трех мужчин, возбуждено дело
Тела обнаружили в бытовке. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех мужчин. Начато расследование дела.

На пугающую находку наткнулись в четверг, 3 декабря. Трупы находились в бытовке, расположенной около одного из домов по Саперной улице. На телах не обнаружили следов насильственной смерти.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, мужчины могли отравиться угарным газом в результате неосторожного обращения с огнем. Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант снял квартиру на Лиговском, а утром там нашли труп женщины. На теле имелись следы насильственной смерти.

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