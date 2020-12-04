«Ферма социального предпринимательства» вывела 25 общественно значимых бизнес-проекта

&#171;Ферма социального предпринимательства&#187; вывела 25 общественно значимых бизнес-проекта
Председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

«Ферма социального предпринимательства» вывела 25 общественно значимых бизнес-проектов

Gazeta.SPB рассказывает об итогах акселерационной программы «Ферма социального предпринимательства», некоторых ее лидерах и их миссии, основных компетенциях, которыми должны владеть предприниматели и становлении самого термина «социальное предпринимательство».

В Петербурге подвели итоги акселерационной программы «Ферма социального предпринимательства». Ее финалистами стали 25 проектов. У каждого — своя миссия. Среди лидеров, например, Magic Jar — квест-игра для гармонизации отношений, которую в рамках пресс-конференции представил Тимофей Крицкий. Он и его супруга Елизавета — дипломированный психолог — хотят повлиять на количество разводов в России. Это, по их мнению, может сделать Magic Jar, который состоит из 52 заданий на разные сферы жизни, рассчитанных на целый год.

Скриншот поста в группе ВКонтакте «Magic Jar»

Еще один продукт называется «Каталена» — онлайн-сервис по покупке времени квалифицированных нянь. Его представила Елена Налчаджи, по мнению которой среди мам есть большой спрос на специалистов с неполной загрузкой. Проект, по замыслу создателей, должен помочь женщинам с детьми, дав им возможность восстановиться и вернуться к профессиональной деятельности. «Каталена» сама отбирает и обучает нянь, которые впоследствии работают согласно стандартам и даже приходят с видеонаблюдением.

Скриншот поста в группе ВКонтакте «Служба няня-шеринга «Каталена»

Институт психотерапии и консультирования зависимостей представил собственную программу обучения для специалистов профильных ведомств в здравоохранении, образовании, социальной защите, а также МВД. Ее преимущество заключается в наличии таких методов работы с зависимыми людьми, которые, с одной стороны, повышают эффективность профилактических мер, с другой, сохраняют психическое здоровье самих квалифицированных специалистов и препятствуют их профессиональному выгоранию.

Акселерационная программа «Ферма социального предпринимательства» реализовывалась в рамках федерального проекта «Мой бизнес» по заказу Центра инноваций социальной сферы в Петербурге. Исполнителем по контракту был городской Фонд «Социальная экономика». По словам ее президента и управляющего партнера группы компаний SPG Ольги Самоваровой, этот акселератор отличался от подобных ему тем, что организаторы задумались прежде всего о результатах, которые должны были получить участники. Опросив большое количество экспертов, они определили 5 ключевых компетенций, которыми должны обладать социальные предприниматели. Среди них способность к проектированию и планированию проектов, эффективное управление своим предприятие, выдерживание баланса между социальными и предпринимательскими целями, умение привлекать разные виды ресурсов и так называемые soft skills. В итоге, говорит Самоварова, все участники, дошедшие до конца обучающей программы показали хороший рост всех пяти ключевых компетенций. Кроме того, благодаря тому, что акселератор проходил в онлайн-формате, к оценке самого проекта удалось привлечь более 40 авторитетных экспертов. А сам рост компетенций оценивался при помощи уникальной методики, аналогов которой нет.

Как рассказала исполнительный директор Фонда «Социальная экономика» и общественный представитель АСИ в Петербурге по направлению «Социальные проекты» Татьяна Максимова, эта акселерационная программа была невероятно интенсивной. Оценено 120 заявок, отобрано 64, а 40 проектов достойно презентованы. Каждый из них в течение 2 месяцев проработал не менее 100 часов, в которые входила, в том числе и учеба. Многие за это время даже успели поменять концепцию.

Само понятие «социальное предпринимательство» у нас, по словам Максимовой, пока не очень известно. Многие из тех, кто пришел в акселератор, подавая заявку даже не знали, что относятся к таковым.

«Социальных предпринимателей гораздо больше, чем говорит статистика. А реестр возник лишь в прошлом году. Тогда же в законодательстве появилось соответствующее понятие. Так что это явление, если можно так сказать, «новорожденное». Уникальность таких проектов заключается в том, что они устойчивы. Акселератор был нацелен на то, чтобы помочь людям, делающим нечто важное для общества, стать настоящими предпринимателями, без всяких кавычек и условностей», — говорит эксперт.

Лучших из лучших, добавляет руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Санкт-Петербурга Ольга Юркина, будут поддерживать и продвигать: «Социальные предприниматели — это люди и бизнес с душой, которые призваны если не решать, то хотя бы смягчать социальные проблемы. А они сейчас накатываются как снежный ком. Мы это все ощущаем на себе. Но социальные предприниматели отличаются от классических своим оптимизмом и альтруизмом, они сами себя могут реабилитировать, сами себе могут помочь. Конечно, в рамках инноваций социальной сферы и бизнес-клуба ЦИСС, когда у всех возникли сложные моменты, когда нужно было объединиться, площадка послужила хорошим инструментом для объединения, в том числе мыслей, возможностей, и мы друг другу были в помощь».

«Акселератор — это, на мой взгляд, кульминационное событие в работе нашего ЦИССа и центра «Мой бизнес» в этом году», — заключила председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, директор некоммерческой организации «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Елена Церетели.

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