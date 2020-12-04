В Петербурге жертвами коронавируса за сутки стали еще 57 человек

В Петербурге жертвами коронавируса за сутки стали еще 57 человек
Летальность, как и заболеваемость коронавирусом в Петербурге остаются на опасно высоком уровне. Фото: пресс-служба Западного военного округа

Согласно данным оперативного штаба на 4 декабря, в Северной столице за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа скончались 57 человек.

Отметим, что днем ранее количество жертв достигало 69 пациентов. С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5 725 летальных исходов, причиной которых стали последствия и осложнения коронавирусной инфекции COVID-19. В общей сложности по России скончались 42 176 человек, 569 из которых — за последние сутки.

Антилидером по суточной смертности остается Москва, где умерли 77 человек, третье место после Петербурга занимает Московская область, где 33 погибших. В Ленинградской области за сутки скончались пять человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге в очередной раз выявили почти 3,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

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