Группа «ДДТ» презентовала клип про 2020-й год, снятый в Мурино

Группа &#171;ДДТ&#187; презентовала клип про 2020-й год, снятый в Мурино
Кадр из клипа "2020". Скриншот: YouTube/officialddt

В четверг, 3 декабря, знаменитая отечественная рок-группа «ДДТ» представила клип на песню с лаконичным, но понятным всем названием «2020».

Планировалось, что трек будет носить название «Лето», однако впоследствии музыканты приняли решение поменять его на более близкое к сегодняшним обстоятельствам. Видеоролик снимали на студии записи «ДДТ» и в Мурино, на территории строящегося тогда жилого комплекса «Десяткино 2.0»

Песня посвящена тому, как радикально может изменится мир за столь короткие сроки — не нужно прилагать много усилий, чтобы понять, что речь идет о коррективах, внесенных в жизнь каждого пандемией коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый совместный клип популярных исполнителей Моргенштерна и Егора Крида собрал 7 миллионов просмотров на YouTube за четыре дня.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ддт клип музыка мурино новости спб творчество шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Предприятия Петербурга получат 30 млн рублей на подготовку кадров
«Ферма социального предпринимательства» вывела 25 общественно ...
Суд арестовал блогера Reeflay, во время стрима которого умерла девушка
Комик Соболев разгромил Шнурова в стихах
ВЦИОМ: оценивая свой сегодняшний образ жизни, россияне в среднем планируют ...
Ковид-ограничения в Петербурге пока не отразились на турпотоке
The New York Times добавил в «топ-10» лучших фильмов 2020 года ...
В Москве 273 привившихся «Спутником V» добровольца заболели COVID-19