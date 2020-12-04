Группа «ДДТ» презентовала клип про 2020-й год, снятый в Мурино

В четверг, 3 декабря, знаменитая отечественная рок-группа «ДДТ» представила клип на песню с лаконичным, но понятным всем названием «2020».

Планировалось, что трек будет носить название «Лето», однако впоследствии музыканты приняли решение поменять его на более близкое к сегодняшним обстоятельствам. Видеоролик снимали на студии записи «ДДТ» и в Мурино, на территории строящегося тогда жилого комплекса «Десяткино 2.0»

Песня посвящена тому, как радикально может изменится мир за столь короткие сроки — не нужно прилагать много усилий, чтобы понять, что речь идет о коррективах, внесенных в жизнь каждого пандемией коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый совместный клип популярных исполнителей Моргенштерна и Егора Крида собрал 7 миллионов просмотров на YouTube за четыре дня.