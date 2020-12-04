Врачи Педиатрического университета в Петербурге провели сложнейшую операцию по удалению опухоли сердца у двухлетнего мальчика

За жизнь пациента боролись руководитель кардиохирургической службы Андрей Нохрин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации для детей с кардиохирургической патологией Евгений Тризна, заведующий операционным отделением Перинатального центра Евгений Кулемин, кардиохирург Руслан Бадуров и другие специалисты. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

За жизнь пациента боролись руководитель кардиохирургической службы Андрей Нохрин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации для детей с кардиохирургической патологией Евгений Тризна, заведующий операционным отделением Перинатального центра Евгений Кулемин, кардиохирург Руслан Бадуров и другие специалисты. Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

Двухлетнего пациента из Великого Новгорода доставили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в минувшую пятницу.

Изначально у малыша подозревали обычное ОРВИ, однако лечение не помогало, и в середине ноября маленького пациента поместили в детскую областную больницу Великого Новгорода. Врачи думали, что у ребенка пневмония, однако УЗИ показало опухоль в левом предсердии, перекрывающую митральный клапан. Для спасения мальчику была необходима сложнейшая операция.

После экстренной консультации ребенка решили перевезти в клинику СПбГМУ, но у пациента резко начался отек легких — малыша подключили к аппарату ИВЛ. Стабилизировав состояние, за считанные часы мальчика доставили в Петербург, где специалисты подтвердили диагноз и сразу же стали готовиться к операции.

Оказалось, что опухоль нарушала приток крови в левый желудочек сердца, что стало причиной стеноза митрального клапана. Не было уверенности, что его удастся сохранить, однако 7-часовая операция, в ходе которой пациента пришлось подключить к аппарату искусственного кровообращения, закончилась успешно. Правда, делать прогнозы по состоянию мальчика еще рано, но врачи наблюдают положительную динамику. Он остается в реанимационном отделении.

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