Комик Соболев разгромил Шнурова в стихах

Комик Соболев разгромил Шнурова в стихах
Комик Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut/

Комик Илья Соболев в стихах обратился к музыканту Сергею Шнурову. Юморист высмеял его последнее произведение.

На днях основатель группы «Ленинград» раскритиковал рэпера Басту за нарушение антиковидных норм на его концерте в Ледовом дворце Петербурга. Сегодня Соболев поделился ответным стихотворением.

Юморист подчеркнул, что от стихов Шнурова ему уже совсем не смешно, а хочется плакать. По его словам, музыкант ругает своего коллегу по музыкальному цеху, но не обращает внимания на спорные решения по борьбе с новой болезнью. К примеру, он не пишет о столпотворениях в общественном транспорте, а также о работающих школах и закрытых детских кружках.

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров написал стих про Басту. Он осудил рэпера, оторый собирает стадионы во время пандемии коронавируса.

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