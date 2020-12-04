Евгения Медведева исполнила песню на японском языке

Евгения Медведева исполнила песню на японском языке
Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире YouTube-канала J FEST спела песню на японском языке.

Отметим, что двукратная чемпионка мира увлекается культурой этой азиатской страны, в которой у нее много поклонников.

В этом году россиянка должна была выступить в шоу Prism on Ice в образе персонажа анимэ Сейлор Мун, однако мероприятие решили отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Спустя пару дней Медведева снова прошла тестирование, которое на этот раз показало положительный результат.

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