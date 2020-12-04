На выходных в Петербурге потеплеет

В приближающиеся выходные в Петербурге потеплеет. Столбик термометра поднимется выше нуля.

Петербуржцев ожидает плюсовая температура 5 и 6 декабря.

По данным Гидрометцентра, ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются. В субботу днем температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов, а в воскресенье ожидается до плюс 2 градусов тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.