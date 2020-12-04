Перед вакцинацией от коронавируса нельзя пить 42 дня

Скоро начнется массовая вакцинация от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова посоветовала всем, кто хочет сделать прививку от вируса соблюдать ряд простых правил перед визитом к врачу.

Обязательно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Но есть еще одно правило: накануне Нового года нельзя пить алкоголь около 42 дней.

По словам врачей, это время оптимально подходит для формирования иммунитета, сообщает «Московский комсомолец».

«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация — это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», — сказала она.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 2 402 949 случаев коронавируса, 42 176 человек умерли, а выздоровело 1 888 752 пациента. Напомним, в стране разработаны три вакцины от COVID-19. Две из них зарегистрированы — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 4 декабря, заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге и Карелии за последние сутки вдвое превышают средние показатели по стране.