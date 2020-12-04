В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19

В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19
Москва. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1024x550

Еще 74 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в пятницу, 4 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 77 умерших.

Таким образом, в столице число умерших достигло 9277.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровел 1 888 752 пациента, умерло 42 176 человек.

Оперштаб рекомендует: в случае появления симптомов ОРВИ не выходить дома и вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников. Америка занимает первое место по количеству заболевших инфекцией.

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