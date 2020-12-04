Ученые рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование, которое опубликовано в журнале BMJ.

Специалисты из Соединенных Штатов провели исследование, в котором участвовали 43 тыс. 272 человека со средним возрастом 53 года. В течение 30 лет они предоставляли сведения о своем образе жизни, диете, а также о состоянии здоровья.

За это время было зафиксировано 4 тыс. 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 тыс. 860 из которых имели летальный исход. Ученые проанализировали рацион питания участников эксперимента и выяснили, что замена мяса растительным белком, который содержится в орехах, бобовых и сое, сократила риск заболевания на 14%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы. По словам специалиста, практически все в человеческом организме состоит из белка. У вегетарианцев отсутствие белка заметно не всегда, однако с возрастом это проявляется серьезнее.