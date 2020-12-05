Ученые назвали четыре фактора продлевающие жизнь на десять лет

Ученые назвали четыре фактора продлевающие жизнь на десять лет
Самой популярной диетой считается средиземноморская. Фото: Pixabay

Ученые из США выяснили, что четыре привычки могут увеличить продолжительность жизни на десять лет.

Согласно исследованию, нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. По словам ученых, такой рацион сокращает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, метаболического синдрома и ухудшения состояния мозга, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований.

Ученые также советуют снизить уровень стресса и находить в жизни положительные моменты – у счастливых людей вероятность ранней смерти сокращается на 3,7%. Они могут жить на 18% дольше, чем менее счастливые.

Также специалисты советуют найти хобби и отказаться от таких вредных привычек, как употребление алкоголя и курение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы. По словам специалиста, практически все в человеческом организме состоит из белка. У вегетарианцев отсутствие белка заметно не всегда, однако с возрастом это проявляется серьезнее.

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