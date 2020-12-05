Ученые назвали четыре фактора продлевающие жизнь на десять лет

Ученые из США выяснили, что четыре привычки могут увеличить продолжительность жизни на десять лет.

Согласно исследованию, нужно придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. По словам ученых, такой рацион сокращает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, метаболического синдрома и ухудшения состояния мозга, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований.

Ученые также советуют снизить уровень стресса и находить в жизни положительные моменты – у счастливых людей вероятность ранней смерти сокращается на 3,7%. Они могут жить на 18% дольше, чем менее счастливые.

Также специалисты советуют найти хобби и отказаться от таких вредных привычек, как употребление алкоголя и курение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, кто живет дольше: мясоеды или вегетарианцы. По словам специалиста, практически все в человеческом организме состоит из белка. У вегетарианцев отсутствие белка заметно не всегда, однако с возрастом это проявляется серьезнее.