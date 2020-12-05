Пенсионерка завещала соседям шесть миллионов евро

Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель, умершая в прошлом году, оставила наследство жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550 миллионов рублей – Прим. ред.). Информация об этом размещена на сайте местного муниципалитета.

Наследство включает в себя банковский счет, акции, ценности, дом и имущество.

Бургомистр коммуны Бернд Хайне рассказал, что денежные средства пойдут на реализацию общественных объектов и инфраструктуру, сообщает Hessenschau.

После смерти супруга в 2016 году Рената Ведель жила в доме престарелых во Франкфурте, она скончалась в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокат Сергей Жорин рассказал, кому может достаться многомиллионное наследство умершего сатирика Михаила Жванецкого. По предварительным данным, имущество артиста оценивается в 100 миллионов рублей. На половину имущества, нажитого в браке, может рассчитывать вдова.