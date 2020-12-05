В МВД установили ошибки, после которых экзамен на права мотоциклиста прекращается

Изменения вступят в силу в следующем году Фото: Pixabay

Изменения вступят в силу в следующем году Фото: Pixabay

Составлен перечень ошибок, из-за которых будет приостановлен экзамен, и студент не сможет получить водительские права мотоциклиста.

Данные об этом были указаны в проекте нового административного регламента на право управления транспортными средствами, сообщает ТАСС.

Таким образом, экзамен прекращается, если кандидат не приступил к сдаче в течение 30 секунд после команды о начале мероприятия или, например, сбил разметочное оборудование более двух раз. Также выезд по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, пересечение линии «стоп» по проекции переднего габарита транспортного средства в случаях, когда остановка перед линией «стоп» предусмотрена условиями выполнения испытательного упражнения.

Запрещено и отклонятся от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения. И нельзя пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

Новые правила вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на водительские права.