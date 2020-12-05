В России больше половины аварий в ЖКХ приходится на водоснабжение

Порывы водопроводных сетей являются распространенными авариями и инцидентами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые предоставил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

«Больше половины всех аварий и инцидентов, без учета плановых работ, приходятся на водоснабжение – это порывы водопроводных сетей, около четверти инцидентов приходится на электроснабжение», – заявил Максим Егоров.

Также замглавы Минстроя отметил, что система мониторинга нарушений постоянно совершенствуется. На данный момент в регионах продолжается настройка организационного процесса, поэтому сравнивать субъекты по числу аварий в сфере ЖКХ пока рано.

Напомним, что Единая система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ запущена во всех регионах России с начала сентября текущего года. Платформа позволяет обмениваться информацией с системами МЧС и Минэнерго России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квитанциями за ЖКХ.