Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квитанциями за ЖКХ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, выманивая данные их банковских карт с помощью рассылки фальшивых квитанций с задолженностями за услуги ЖКХ.
Об этом РБК рассказал представитель ВТБ. Удалось узнать, что преступники присылают на электронную почту поддельные уведомления, в которых указаны реквизиты, чтобы оплатить несуществующие долги.
Если жертва перешла по ссылке для оплаты и ввела данные своей карты, то мошенники получают доступ сразу к банковскому счету потерпевшего. Если же «должник» игнорировал сообщения, то ему звонили и представлялись сотрудником управляющей компании, убеждая оплатить долги.
При этом в других банках подобные случаи обмана не были зафиксированы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы способы защититься от мошенничества в WhatsApp.