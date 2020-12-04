Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квитанциями за ЖКХ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квитанциями за ЖКХ
Преступники присылают на электронную почту поддельные уведомления о задолженности по услугам ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, выманивая данные их банковских карт с помощью рассылки фальшивых квитанций с задолженностями за услуги ЖКХ.

Об этом РБК рассказал представитель ВТБ. Удалось узнать, что преступники присылают на электронную почту поддельные уведомления, в которых указаны реквизиты, чтобы оплатить несуществующие долги.

Если жертва перешла по ссылке для оплаты и ввела данные своей карты, то мошенники получают доступ сразу к банковскому счету потерпевшего. Если же «должник» игнорировал сообщения, то ему звонили и представлялись сотрудником управляющей компании, убеждая оплатить долги.

При этом в других банках подобные случаи обмана не были зафиксированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы способы защититься от мошенничества в WhatsApp.

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