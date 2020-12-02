Названы способы защититься от мошенничества в WhatsApp

Пользователь может избежать возможного взлома своего аккаунта с помощью двухшаговой проверки. Фото: unsplash.com

Пользователь может избежать возможного взлома своего аккаунта с помощью двухшаговой проверки. Фото: unsplash.com

Какие настройки необходимы для безопасного пользования мессенджером WhatsApp, рассказал автор Forbes Зак Доффман.

Пользователь может избежать возможного взлома своего аккаунта с помощью двухшаговой проверки, которая позволяет ввести в приложении шестизначный код. Эту функцию можно найти в настройках WhatsApp, перейдя в «учетную запись», а после на пункт «двухшаговая проверка».

По словам Доффмана, речь идет не о коде, который присылает вам WhatsApp во время установки приложения на телефон и регистрации в нем.

Даже если злоумышленнику удастся завладеть этим сообщением, то у него все равно не получится войти в аккаунт из-за шестизначного кода, который потребуется ввести дополнительно.

Также стоит отключить функцию автоматического сохранения полученных материалов, чтобы автоматически не скачать файлы с вредоносным ПО на устройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал о приложениях, крадущих данные со смартфона.