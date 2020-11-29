Эксперт рассказал о приложениях, крадущих данные со смартфона

Эксперт рассказал о приложениях, крадущих данные со смартфона
Не нужно оставлять без внимания подозрительные действия приложений. Фото: pixabay

Оказывается, от мобильных приложений, присылающих запросы на использование нетипичных для них функций, следует как можно быстрее избавиться.

Такие приложения, скорее всего, крадут данные с вашего гаджета, объяснил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в беседе с порталом URA.RU. К примеру, если фонарику вдруг понадобился доступ к фотографиям и списку контактов — это должно встревожить пользователя.

Эксперт отметил, что, к примеру, антивирус так или иначе будет взаимодействовать с личными данными, но он не сможет залезть «в ядро системы». Соответственно, с этим фактом можно только смириться. Однако это не значит, что не стоит следить за другими приложениями, которые могут быть потенциально опасными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о советах эксперта по грамотному выбору застройщика в случае покупки недвижимости на стадии строительства.

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