Эксперт рассказала, как выбрать застройщика

Она посоветовала тщательно изучить информацию, прежде чем покупать жилье.

Эксперт по недвижимости Полина Будникова рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе застройщика. Своими советами она поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она отметила, что помочь могут различные ресурсы в интернете. Существуют сайты, на которых публикуется информация о добросовестных компаниях и тех, кто частенько срывает сроки. Также стоит обратить внимание, есть ли судебные тяжбы и в каком количестве.

Стоит изучить, выполнил ли застройщик обещания, когда реализовывал предыдущие свои проекты, насколько дольщики остались довольны. Будникова считает, что хороший застройщик тот, который мог немного опоздать по срокам, но при этом выплатил неустойку. Такому можно спокойно доверять свои деньги, считает специалист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику. На высокий спрос могла повлиять пандемия коронавируса и ослабление рубля.