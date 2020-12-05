В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 58 человек

Печальную статистику коронавируса ежедневно пополняют жители Северной столицы. Болезнь закончилась летальным исходом за прошедшие 24 часа для 58 пациентов.
Данные об этом были опубликованы на портале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в России. Отмечается, что за весь период пандемии в Петербурге зарегистрировано 5 783 смерти от коронавируса. Накануне в городе зафиксировали 57 летальных исходов.
В целом, в России инфекция унесла жизни 42 тыс. 684 человек. За последние сутки – 508 пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кому могут отказать в вакцинации против коронавируса. В основном отказ будет выписан человеку в случае болезни некоторыми заболеваниями.
Также отказать могут и человеку, который недавно прививался от другой инфекции. Данным пациентам врачи советуют принять препарат от коронавируса спустя 2-4 недели.