В Петербурге выявили почти 4 тыс. случаев Covid-19 за сутки

В Северной столице за прошедшие сутки было подтверждено 3 726 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Петербург остается на второй строчке по суточному приросту и продолжает ставит антирекорды.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 5 ноября, общее число заболевших в Петербурге достигло 144 тыс. 400 человек. Вылечится смогли – 83 тыс. 558 пациентов. Летальным исходом болезнь закончилась для 5 783 человек.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 7 993 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 1246 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кому в России могут отказать в вакцинации против коронавируса. В основном отказы будут выписываться случае болезни некоторыми заболеваниями.

Также отказать могут и человеку, который недавно прививался от другой инфекции. Данным пациентам врачи советуют принять препарат от коронавируса спустя 2-4 недели.