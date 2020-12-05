Ученые опровергли один из популярных мифов о коронавирусе

Ученые опровергли один из популярных мифов о коронавирусе
Эксперты изучили данные тысяч пациентов. Фото: pixabay.com

Они доказали неэффективность противовирусных препаратов при борьбе с инфекцией.

Ученые смогли опровергнуть популярный миф о коронавирусе. Результатами исследования они поделились в журнале New England Journal of Medicine. Чтобы разобраться, есть ли польза от приема противовирусных препаратов при заражении коронавирусом, они изучили данные более 11,3 тысяч взрослых пациентов из разных стран. Некоторым из них прописывали противовирусные препараты: ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон бета-1а.

Те, кто употреблял их, не чувствовали никаких изменений в своем самочувствии. Таким образом, противовирусные препарата не давали никаких видимых результатов. Ученые сделали вывод, что лекарства не помогут снизить смертность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались 58 человек.

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