В России утвердили порядок уведомления граждан о пособиях и льготах

Порядок уведомления граждан утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данные об этом появились на сайте правительства России. Отмечается, что уведомления россияне смогут получать уже в этом году. Это коснется социальных выплат, пособий и льгот.

Посмотреть информацию граждане смогут в личном кабинете портала Госуслуг. Именно туда будут направляться уведомления. Кроме этого, пользователи смогут узнать о способах получения льгот и перечне необходимых документов.

Для того, чтобы данная функция начала работать, пользователю необходимо дат согласие на получение уведомлений.

Граждане, которым неудобно пользоваться уведомлениями через Госуслуги, смогут получать информацию о льготах по единому телефонному номеру или с помощью чат-бота. Данные функции будут работать круглосуточно с 1 июля 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мишустин прокомментировал скандал из-за концерта Басты в Петербурге.