Врачи рассказали, сколько мандаринов можно есть в день

Несмотря на то, что мандарины очень полезные, их чрезмерное потребление может быть вредным.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала, сколько мандаринов можно есть в день. Она отметила, что они содержат много витаминов и при этом имеют низкую калорийность. Несмотря на это, увлекаться мандаринами не стоит и лучше бы ограничиться четырьмя штучками в день.

Также эксперты напоминают, что лучше всего есть мандарины не на голодный желудок. Воздержаться от употребления мандаринов нужно людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне массово отказываются от поездок в Петербург на Новый год. Кроме этого, в союзе отметили, что новые ограничения негативно сказались и на самих петербуржцах. Отмечается резкий отток жителей города в другие места на Новый год.