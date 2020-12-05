Эксперты назвали идеальный завтрак для людей с диабетом

Они советуют им есть яйца.

Специалисты Американской диабетической ассоциации рассказали, что лучше всего есть на завтрак людям с диабетом. Выяснилось, что им в качестве первого приема пищи подходят яйца. Об этом сообщает Express.

Яйцо является источником белка и калия, но при этом оно содержит в себе мало углеводов. Отмечается, что регулярное употребление яиц сказывается на улучшение уровня глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.

Также эксперты отметили, что благодаря яйцам можно продолжительное время чувствовать насыщение. Это значит, что человек не будет переедать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи рассказали, сколько мандаринов можно есть в день. Несмотря на то, что мандарины очень полезные, их чрезмерное потребление может быть вредным.