Финский ученый рассказал, как быстрее справиться с холодом зимой

Финский ученый рассказал, как быстрее справиться с холодом зимой
Человеческая кожа ощущает холод из-за реакции рецепторов на изменения в температуре. Фото: unsplash

В Финляндии ученые считают, что лучшим способом согреться во время морозов является физическая нагрузка.

Доцент финского Университета города Оуло Тиина Икяхеймо рассказала, что во время движение человеческий организм вырабатывает тепло, которое разносится по всему телу с помощью крови. Даже небольшие нагрузки способны увеличить выработку тепла в два или три раза, а при тяжелых нагрузках — до 3-5 раз.

Человеческая кожа ощущает холод из-за реакции рецепторов на изменения в температуре. В организме происходит сужение кровеносных сосудов, из-за чего тело пытается сократить теплопотерю. Однако восприятие мороза также зависит от количества подкожного жирового слоя, который препятствует быстрому охлаждению тела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали четыре фактора продлевающие жизнь на десять лет.

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