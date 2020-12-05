В Австралии нашли капсулу с астероидным грунтом

Ученые запустили зонд "Хаябуса-2" к астероиду шесть лет назад. Фото: pixabay

Ученые запустили зонд "Хаябуса-2" к астероиду шесть лет назад. Фото: pixabay

Поисковой группой была найдена капсула с образцами грунта, взятого с астероида Рюгу. Она приземлилась в южной части Австралии.

Капсула содержит образцы грунта с поверхности отдаленного астероида Рюгу. Они были взяты японским космическим зондом «Хаябуса-2» («Сокол-2»). В субботу зонд сбросил капсулу на Землю, после чего отправился на другую космическую миссию. Находясь примерно в 10 тыс. метров от планеты, капсула раскрыла парашют и подала сигнал со своего передатчика, сообщается на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

С помощью транслируемых данных специалисты обнаружили ее точное местоположение. Капсула приземлилась в запретной зоне Вумера. Впоследствии ее доставят в японскую лабораторию JAXA.

Ученые запустили зонд «Хаябуса-2» к астероиду шесть лет назад. Как утверждают специалисты, фрагменты астероида представляют огромный научный интерес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс.