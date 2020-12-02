Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Американский предприниматель Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет», — отметил он на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Видеозапись мероприятия опубликована в Сети.

«Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — добавил основатель SpaceX.

По его словам, отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Илона Маска. Он рассказал, что его компания готова приступать к чипированию людей. По его словам, уже в течение 2020 года новая технология будет готова.