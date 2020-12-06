Погиб петербургский театральный режиссер Антон Милочкин

Погиб петербургский режиссер Антон Милочкин, известный своими постановками «Две стрелы» и «Пленные духи».

Ему было 45 лет.

Эту грустную новость сообщил театральный критик Павел Руднев в Facebook. Причина смерти неизвестна, но, по его словам, Милочкин погиб «страшно».

Режиссер ставил много пьес в провинции и работал с Анной Яблонской и Вадимом Левановым.

Актер и драматург Николай Коляда в соцсетях сообщил, что Милочкин был убит. Официальной информации о смерти режиссера не поступало.

Милочкин родился в Свердловской области 1975 году, в Петербурге окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. Самые известные постановки: «Очень простая история» М. Ладо (театр «Ангажемент», Тюмень), «Малыш» М. Ивашкявичуса (Театр-студия СПбГУ) и «Пленные духи» В. и О. Пресняковых (Театр «Буфф», Петербург).

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