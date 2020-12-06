В Ленобласти ожидается снег и морось

В Ленобласти ожидается снег и морось
В регионе пойдет снег. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в последний день уходящей недели жителей Ленобласти ждут снег и морось.

Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть погода снег


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели среди ночь тушили пожар в квартире на Литейном
Mercedes проскочил на красный по Садовой и попал в ДТП
Врач рассказал о росте числа сверхраспространителей COVID-19 в России
В Москве за сутки умерли 72 пациента с COVID-19
В Ленобласти ожидается снег и морось
Погиб петербургский театральный режиссер Антон Милочкин
На станции в Кингисеппском районе поезд насмерть сбил девушку
ДТП на Большевиков спровоцировало пробку