Переживания из-за коронавируса могут привести к паническим атакам

Панические атаки — это довольно опасное явление. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Панические атаки — это довольно опасное явление. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Люди со слабой психикой наиболее подвержены паническим атакам из-за переживаний по поводу пандемии коронавируса, хотя сам вирус их не провоцирует.

В качестве профилактики психологи рекомендуют заниматься дыхательной практикой и медитацией. Среди биологических симптомов подступающей панической атаки — ощущение удушья, учащенное сердцебиение, помутнение в глазах, излишняя скованность, сообщает ТАСС.

По словам клинического психолога Владимира Крупина, панические атаки — это довольно опасное явление, которое заключается в страхе за собственную жизнь.

С этой проблемой могут одинаково столкнуться те, кто придает излишнее значение своему самочувствию и те, кто толерантен к своему здоровью.

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