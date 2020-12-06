В Петербурге задержали пьяного мужчину, который угрожал пистолетом

В Петербурге задержали местного жителя за угрозу убийством и незаконное хранение оружием.

Как стало известно gazeta.spb.ru, он находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал пистолетом.

В ночь на 5 декабря в полицию сообщили о том, что на Светлановском проспекте произошло ДТП. Водитель Volkswagen Touareg врезался в припаркованную машину и скрылся. Вскоре 53-летнего мужчину задержали, пистолет у него изъяли.

Выяснилось также, что у дома 70 по Светлановскому проспекту он пытался выстрелить в прохожего, но в итоге сам получил ранения живота и ноги. Кроме того, он угрожал еще одному человеку, требуя десять тысяч рублей. Возбуждено у головное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Бухарестской улице конфликт в трамвае завершился стрельбой. Отношения выясняли пассажир и кондуктор. Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, в трамвае маршрута № 25.