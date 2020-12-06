Большинство россиян готовы выделить на празднование Нового года до 15 тысяч рублей

На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочитают не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Фото: pixabay

На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочитают не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Фото: pixabay

Аналитики сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia опросили более 20 тысяч человек, чтобы определить, какую сумму россияне готовы потратить на подарки и праздничный стол к Новому году.

Выяснилось, что 30% опрошенных готовы выделить на празднование Нового года не более 10 тысяч рублей, 38% — не более 15 тысяч рублей, еще 18% могут потратить 15-20 тысяч и 10% респондентов — более 20 тысяч рублей. При этом 4% участников опроса вообще не планируют выделять какие-либо средства на эти цели.

Среди подарков россияне чаще всего выбирают электронику (18%), бытовую технику (17%) и парфюмерию или косметику (15%). Чуть менее популярны в качестве подарков онлайн-курсы (14%), спортинвентарь для фитнеса дома (13%) и настольные игры (7%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно опросу ВЦИОМ, россияне в среднем планируют прожить 78 лет.