В Москве журналистку заперли в кальянной из-за репортажа про нарушения мер по борьбе с коронавирусом

Журналистку телеканала «Россия-1» заперли в кальянной в центре Москвы во время съемок репортажа о нарушениях мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Съемочная группа телеканала пришла в заведение, расположенное на Спартаковской площади. Возмущенные сотрудники кафе заблокировали сотрудницу «России-1» внутри кальянной и не давали ей выйти на улицу. Как сообщают правоохранительные органы, женщине причинили телесные повреждения.

При этом другим членам съемочной группы, которые могли бы помочь ведущей, не давали зайти внутрь. В итоге один из операторов обратился в правоохранительные органы, после чего освободить журналистку помог наряд полиции. Пострадавшая написала заявление на сотрудников кальянной, которые не только нарушают ограничительные меры, но и нападают на людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли бар на улице Жуковского за несоблюдение мер против коронавируса.