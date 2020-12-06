Бар на Жуковского закрыли за нарушения коронавирусных ограничений

После очередного рейда в Петербурге бар на улице Жуковского закрыли в ночь на 5 декабря.

В ходе проверки выяснилось, что четыре заведения на улицах Ломоносова, Рубинштейна и Жуковского работают после 23:00. Кроме того, в трех заведениях изъяли нелегальное спиртное, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и региону.

По базам данных полиции проверено почти 70 граждан. В полицию доставили четыре человека для привлечения к административной ответственности за потребление алкоголя или наркотиков в общественном месте.

Один из баров на Жуковского закрыли для посещения и опечатали — на этой недели там уже проводилась проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в ночь с 6 на 7 ноября провели рейд, в ходе которого обнаружили 17 заведений, нарушающих правила. Власти запретили барам и ресторанам работать после 23:00, но некоторые решили не закрываться.