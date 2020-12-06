Пугачевой понравился клип «ДДТ», который снимали в Мурино

Певица считает, что музыканты показали жизнь такой, какая она есть.

Певица Алла Пугачева высоко оценила клип группы «ДДТ» на песню «2020». Своими впечатлениями она поделилась в Instagram. Артистка отметила, что у музыкантов получилось быть искренними и показать жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Напоминаем, что в песне рассказывается о том, как сильно изменился мир за период пандемии коронавируса. Группа верит, что впереди всех ждет светлое будущее и нельзя отчаиваться. Клип снимали в Мурино, основной декорацией стал долгострой – ЖК «Десяткино 2.0».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа «ДДТ» презентовала клип про 2020-й год, снятый в Мурино. Планировалось, что трек будет носить название «Лето», однако впоследствии музыканты приняли решение поменять его на более близкое к сегодняшним обстоятельствам.