Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение

Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение
Колбаса может быть как полезной, так и вредной, в зависимости от количества съеденного. Фото: pixabay.com

Он назвал вредными продукты те, в которых много сахара, соли и «неправильных жиров».

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты ускоряют процесс старения. Своими рекомендациями он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что россиянам стоит питаться овощами, фруктами, вареным мясом, рыбой и кисломолочными продуктами. Отказаться нужно от продуктов с большим содержанием сахара, соли и «неправильных» жиров, которые приводят к быстрому старению.

Мясников призвал уменьшить количество «вредных» продуктов в рационе, постараться отказаться от пережаренного мяса и колбасных изделий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса. Требовать госпитализацию нужно при ранней одышке.

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Александр Мясников продукты старение


 

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