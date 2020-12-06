Доктор Мясников рассказал о существующих тестах на коронавирус

Он отметил, что важно понимать, какие тесты есть.

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил существующие тесты на коронавирус. Своими знаниями он поделился в Telegram-канале.

Так, есть ПРЦ-тест, которые определяет, заражен ли человек. Иногда результаты бывают ложными – в том случае, когда во взятом материале нет частиц инфекции. Существует анализ на антитела – благодаря ему пациент узнает, оставил ли вирус «следы». Также имеются два типа экспресс-тестов: на наличие антител и на их количество в крови.

Есть и тест на антиген – он помогает понять, есть ли вирусные частицы в организме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американский вирусолог предупредила о неожиданных последствиях заражения коронавирусом.