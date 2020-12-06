Ученые выяснили, почему человека раздражает звук скрежета

Ученые выяснили, почему человека раздражает звук скрежета
Причину нужно искать в истории человечества. Фото: unsplash

Людям не нравится скрежет ногтей по поверхности.

Ученые из Великобритании выяснили, почему людей раздражает звук скрежета ногтей по поверхности. Об этом пишет RR.

Исследователи отметили, что причины нужно искать в истории человечества. Предки современного человека постоянно переживали за свою жизнь, так как жили в опасных условиях, поэтому у них был острый слух. Именно поэтому некоторые звуки воспринимаются слишком чувствительно.

«Со временем люди инстинктивно стали чрезвычайно чувствительными к таким звукам, как когда крупные хищники разгрызают черепа, лопатки и другие кости человека, из-за чего возникает звук трения зубов о кость»,

—прокомментировали ученые.

Звук, который раздается при скрежете ногтей по поверхности, похож на звуки, издаваемые хищниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые создали устройство для диагностики COVID-19 с помощью смартфона.

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