Ученые выяснили, почему человека раздражает звук скрежета

Людям не нравится скрежет ногтей по поверхности.

Ученые из Великобритании выяснили, почему людей раздражает звук скрежета ногтей по поверхности. Об этом пишет RR.

Исследователи отметили, что причины нужно искать в истории человечества. Предки современного человека постоянно переживали за свою жизнь, так как жили в опасных условиях, поэтому у них был острый слух. Именно поэтому некоторые звуки воспринимаются слишком чувствительно.

«Со временем люди инстинктивно стали чрезвычайно чувствительными к таким звукам, как когда крупные хищники разгрызают черепа, лопатки и другие кости человека, из-за чего возникает звук трения зубов о кость»,

—прокомментировали ученые.

Звук, который раздается при скрежете ногтей по поверхности, похож на звуки, издаваемые хищниками.

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