Ученые создали устройство для диагностики COVID-19 с помощью смартфона

Тест на коронавирус можно будет сделать с помощью смартфона. Фото: pixabay

Тест на коронавирус можно будет сделать с помощью смартфона. Фото: pixabay

Американские ученые из Калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско создали устройство, которое позволит проводить экспресс-диагностику коронавирусной инфекции с помощью смартфона.

Специалисты утверждают, что благодаря устройству-тестеру получится провести экспресс-диагностику на коронавирус без проведения лабораторных исследований, передает научный журнал Cell.

Для проведения такого исследования медику нужно будет взять обычный мазок из носоглотки и сфотографировать образец. Затем его необходимо показать чувствительному датчику тестера.

Как отмечают ученые, разработанное ими устройство подходит для всех выпускаемых серийно гаджетов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поиском источника коронавируса займутся две группы ученых.