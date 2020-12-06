Петросян нашел себе новую молодую помощницу

Поклонники считают, что юморист может забыть о жене в скором времени.

Артист Евгений Петросян нашел замену Татьяне Брухуновой. В помощницы он выбрал молодую девушку, которая повсюду сопровождает его. Об этом пишет «СтарХит».

Помощница не только решает текущие задачи, но и заботиться о здоровье Петросяна. Она следит, чтобы юморист вовремя пил таблетки и обрабатывал руки антисептиком. Поклонники артиста допускают, что он может переключиться с Брухуновой на новую помощницу. Они отмечают, что Петросян однажды ушел ради молодой женщины от Елены Степаненко и может поступить так еще раз.

Сам Петросян убежден, что у Брухуновой нет поводов для ревности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Степаненко засомневалась, что Петросян является отцом своего ребенка. Дочь Петросяна от первого брака, 51-летняя Викторина, также не верит в отцовство Петросяна