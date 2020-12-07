Россиян просят не пить на Новый год, чтобы не заразиться коронавирусом

Россиян просят не пить на Новый год, чтобы не заразиться коронавирусом
Россиянам стоит отказаться от алкоголя. Фото: pixabay

Эксперты напомнили, что спиртное негативно сказывается на здоровье людей.

Наркологи в преддверии новогодних праздников обратились к россиянам с просьбой воздержаться от употребления алкоголя. Они отметили, что спиртное негативно сказывается на иммунитеты, а он очень важен при борьбе с вирусами. Эксперты добавили, что беречь себя необходимо, ведь в мире бушует пандемия коронавируса.

Врачи убеждены, что отказ от алкоголя поможет снизить риск заболевания инфекцией. Об этом пишет URA.RU.

“Организм тратит усилия не на то, чтобы противодействовать различным вирусам, инфекциям, бактериям, а на то, чтобы дезинфицировать и побороть ту отраву, которую мы в себя принимаем не только с алкоголем, но и с едой”,

— прокомментировал психолог и нарколог Алексей Луньков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

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