Ваенга призналась, что отдает ползарплаты бывшему сожителю-цыгану

Ваенга призналась, что отдает ползарплаты бывшему сожителю-цыгану
Елена Ваенга. Фото: instagram.com/vaengaofficial

Певица Елена Ваенга откровенно рассказала о своем прошлом. Она вспомнила про сожителя-цыгана, который до сих пор получает от нее деньги.

Певица призналась в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», что до сих пор отдает половину зарплаты Ивану Матвиенко. Она считает, что так правильно и честно. Мужчина был сожителем артистки на протяжении 17 лет, он цыган. Жениться на Ваенге он не захотел, как не горел желанием обзаводиться совместным потомством.

Певица отметила, что часто читала в газетах о своих ненастоящих спонсорах и о том, что «какие-то кланы» выделяют ей деньги. Однако Ваенга призвала не верить слухам и отметила, что ей помогал именно Матвиенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Ваенга выставляла на продажу свою квартиру в центре Санкт-Петербурга. Певице нужно было рассчитаться с долгами, а денег на «черный день» у нее не было.

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