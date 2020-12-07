Ваенга призналась, что отдает ползарплаты бывшему сожителю-цыгану

Певица Елена Ваенга откровенно рассказала о своем прошлом. Она вспомнила про сожителя-цыгана, который до сих пор получает от нее деньги.

Певица призналась в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», что до сих пор отдает половину зарплаты Ивану Матвиенко. Она считает, что так правильно и честно. Мужчина был сожителем артистки на протяжении 17 лет, он цыган. Жениться на Ваенге он не захотел, как не горел желанием обзаводиться совместным потомством.

Певица отметила, что часто читала в газетах о своих ненастоящих спонсорах и о том, что «какие-то кланы» выделяют ей деньги. Однако Ваенга призвала не верить слухам и отметила, что ей помогал именно Матвиенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Ваенга выставляла на продажу свою квартиру в центре Санкт-Петербурга. Певице нужно было рассчитаться с долгами, а денег на «черный день» у нее не было.