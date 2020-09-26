Елена Ваенга продает квартиру в Петербурге из-за долгов

Она отмечает, что на финансовое положение повлияла пандемия коронавируса.

Певица Елена Ваенга выставила на продажу свою квартиру в центре Санкт-Петербурга. Она отметила, что ей нужно рассчитаться с долгами, а денег на «черный день» у нее не было. Артистка добавила, что ей есть где жить. Подробностями Ваенга поделилась в интервью журналу «Антенна».

«Ничего, справлюсь, все пройдет, не война, не чума, но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место»,

— рассуждает певица.

Она дала понять, что все случилось из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что артисты не могли выступать из-за ограничений, введенных в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Некоторые оказались в затруднительном положении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Ваенга разочаровала поклонников, спев вживую на шоу «Голос 60+».