Выборг попал в топ самых популярных городов для поездок на выходные

Жители России чаще всего отправлялись в города Московской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Ленинградской областей в экскурсионные поездки на выходные в этом году.

Как сообщает российский центр бронирования жилья для Tvil.ru, эксперты компании составили топ самых популярных провинциальных городов, которые посещали россияне в текущем году.

Таким образом, лидером по поездкам стал город Суздаль. Второе место занял Истра, а тройку замкнул Углич. Также в топ попали Выборг, Таруса и Боровск.

«Туристы интересуются не только храмами и музеями в поездках на выходные, но и большой интерес возникает к тематическим паркам, замкам и крепостям», – говорится в сообщении сервиса.

Отметим, что гости провинциальных городов бронировали поездки в выходные-2020 на период от 2 до 5 ночей и тратили на проживание от 1 700 до 2500 тысяч рублей в сутки за двоих без завтрака. Дешевле всего провинциальный отдых получился у путешественников в Тарусу и Боровск, дороже — в Суздаль и Выборг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Выборге появится футбольный манеж на четыре команды в 2023 году.