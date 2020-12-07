Петербуржец швырнул ребенка, разнимая драку с участием сына на детской площадке

Петербуржец швырнул ребенка, разнимая драку с участием сына на детской площадке
Мальчики сцепились на детской площадке. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга на детской площадке произошла драка между подростками. Разнимать мальчиков решил отец одного из них, швырнув одним махом руки чужого ребенка на землю. Мальчик, вероятно, получил перелом руки.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 6 декабря. Кадрами потасовки поделились на следующий день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дети снимали происходящее на видео. На нем видно, что прервал поединок отец одного из детей, который швырнул обидчика своего ребенка на землю. Отпрыск не стал медлить и несколько раз пнул лежащего оппонента.

«Мужчина распустил руки, защищая своего сына…. мальчик, которого он кинул сейчас в больнице», — написал автор записи.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Косыгина подрались две пьяные девушки. Конфликт между горожанками начался в автобусе.

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