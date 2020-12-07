На «синей» ветке метро Петербурга запустили сеть 5G

На «синей» ветке подземки Северной столицы компания МТС провела мобильную сеть нового поколения 5G-ready.

Теперь при поездках от «Парнаса» до «Купчино» пассажиры петербургского метро смогут на протяжении всего пути пользоваться не только стабильной голосовой связью, но и интернетом со скоростью до 100 мегабит в секунду. Об этом в понедельник, 7 декабря, уведомляет пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, это важный шаг к тому, чтобы сделать Петербург цифровой столицей России. Планируется, что в первой половине следующего года сеть 5G появится и на «оранжевой ветке». В большей части тоннелей метро высокоскоростной интернет появится к концу 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Северной столицы практически вдвое снизился пассажиропоток из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.