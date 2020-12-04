В метро Петербурга пассажиропоток снизился на 40% из-за пандемии

В метро Петербурга пассажиропоток снизился на 40% из-за пандемии
Средний интервал движения поездов составляет 3,5 минуты. Фото: Baltphoto

Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 40% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Максима Соколова.

Поток во всем общественном транспорте по сравнению с минувшим годом снизился на 35 %.

В Смольном отметили, что в общественном транспорте участился рейдов по выявлению нарушителей масочного режима. Каждый день проверяется до 70 маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новые ограничительные меры направлены, в основном, на соблюдение масочного режима и сокращение контактов между людьми. В частности, на входе в метро и общественный транспорт стали гораздо строже проверять наличие средств индивидуальной защиты.

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