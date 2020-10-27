В Смольном ужесточают масочный режим и коронавирусные проверки

Несмотря на готовность Петербурга к новой вспышке коронавируса, во многом то, как город переживет вторую волну зависит от ответственности жителей.

Новы ограничительные меры направлены, в основном, на соблюдение масочного режима и сокращение контактов между людьми. В частности, на входе в метро и общественный транспорт стали гораздо строже проверять наличие средств индивидуальной защиты: если на перроне вас заметят без маски, то обязательно оштрафуют, поскольку пройти турникет не надев СИЗ невозможно, а значит «она у вас была, вы её демонстративно сняли и что-то с ней сделали», объясняет первый зампред Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Алексей Ситов.

Предпринимателям также грозят внушительные штрафы за систематическое нарушение правил санитарной безопасности, передает телеканал 78.ru. Основная задача Смольного — не допустить второго локдауна, но если не удастся сдержать распространение COVID-19 придется вновь вводить запреты на некоторые виды бизнеса, а также обязательную самоизоляцию для части граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России началось производство вакцины «ЭпиВакКорона».